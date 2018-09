Il difensore dell’Atletico Mineiro, Iago Maidana, è finito nel mirino della Roma di Monchi. Pronto l’assalto al gioiello brasiliano

La Roma vuole un nuovo difensore centrale. Bianda, classe 2000, è considerato troppo acerbo da Eusebio Di Francesco e così i giallorossi potrebbero pescare un nuovo difensore centrale dal Brasile. Il direttore sportivo Monchi ha messo nel mirino Iago Maidana, difensore classe 1996, già nel giro delle nazionali minori brasiliane. Il gigante difensivo dell’Atletico Mineiro (è alto 195 centimetri) può sbarcare presto in Europa.

Il difensore è stato accostato ad altri club italiani ed europei in estate ma l’Atletico Mineiro non ha ricevuto l’offerta giusta e così il difensore è rimasto in Brasile. Secondo Il Corriere dello Sport, la Roma fa sul serio e molto presto potrebbe presentare un’offerta. Il club giallorosso ha fatto visionare il centrale nelle ultime settimane, anche nella partita più recente giocata contro il San Paolo. La Roma può chiudere l’intesa sulla base di 5 milioni di euro.