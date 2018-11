Malcom poteva essere un giocatore dell’Inter. In estate i nerazzurri hanno provato ad acquistarlo. Ecco il retroscena

Beffa nella beffa per l’Inter: Malcom ha castigato i nerazzurri in occasione della sfida con il Barcellona, entrando in campo all’80’ e realizzando il gol dello 0-1 a San Siro dopo 2 minuti. Il brasiliano ha sorpreso la difesa nerazzurra, portando palla vicino all’area dei nerazzurri e beffando Asamoah e Handanovic con una bella giocata di sinistro, anticipando la conclusione per beffare i due interisti. Il brasiliano ha alzato le mani al cielo, quasi incredulo.

C’è un retroscena di mercato che riguarda proprio i nerazzurri. In estate il giocatore è stato vicino all’Inter. Il brasiliano è stato cercato dall’Inter a inizio mercato e in Brasile a un certo punto parlarono anche di accordo fatto: «Le visite mediche sono già fissate e l’ex club del brasiliano, il Corinthians, guadagnerà circa 1,4 milioni di euro vale a dire il 3,2 % della rivendita» scrivevano i media brasiliani. L’affare però non è mai andato in porto. L’Inter ci ha provato ma non ha chiuso l’intesa. In seguito si è inserita la Roma che stava per ingaggiare Malcom dal Bordeaux e aveva anche l’accordo con i francesi ma il Barcellona, al fotofinish, ha strappato il giocatore alla Roma.