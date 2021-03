Maldini: «Lottiamo per arrivare al fatturato dello United. Kessie? Crescita esponenziale»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match tra Manchester United e Milan. Le sue parole

Sul ritorno all’Old Trafford – «L’effetto è sempre bello, non viviamo di ricordi ma questo è uno stadio mitico per noi. La storia si trasmette con la storia stessa perché tutti i ragazzi pur essendo giovani hanno ben chiaro cosa sia stato il Milan nel palcoscenico europeo ed italiano. San Siro ma anche le storie di Milanello ti fanno capire cosa significhi giocare in questo club e la partita di questa sera contribuisce»

Uno scontro da Champions – «Poco fa eravamo nella sala con Alex Ferguson, fa strano essere in Europa League per entrambi perché il nostro recente passato era su altri palcoscenici. Veniamo da momenti diversi, loro hanno un fatturato che permette comunque di avere una sorta di sicurezza su quello che è il futuro del club mentre noi stiamo lottando per arrivare a quei livelli»