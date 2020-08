Maldini: «Ibrahimovic è la priorità. Stiamo lavorando all’accordo»

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini parla in conferenza stampa. Le sue parole su Ibrahimovic e non solo

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della nuova stagione. Le sue parole.

MERCATO – «La scorsa stagione abbiamo messo le basi per la nostra idea di Milan del futuro, sono arrivati 9 giocatori tra inverno e estate, quest’anno invece ci saranno delle operazioni mirate, non vogliamo illudere i tifosi e non avremo la possibilità di fare dei colpi come nel passato, ma siamo attenti alle occasioni di mercato».

IBRA – «Stiamo lavorando durante per arrivare ad un accordo. Entreremo nel vivo della stagiona tra 20 giorni, sappiamo bene che sarà una preparazione corta e la nostra idea è di chiudere Ibra in tempi stretti. Normale che debba esserci un piano B, anche C e D, ma abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità».

BAKAYOKO – «È una trattativa, lo conosciamo e lo apprezziamo. È uno dei nostri obiettivi, le modalità sono ancora da studiare al 100%».

DONNARUMMA – «È un problema perché siamo arrivati all’ultimo anno di contratto ma è anche giusto provare a risolvere la questione Zlatan e poi rinnovare Gigio, abbiamo fiducia del fatto che lui voglia continuare con noi. C’è una sorta di preoccupazione perché è l’ultimo anno, ma siamo pronti a fare offerte adeguate al suo valore».

CALHANOGLU – «Ci vedremo con l’agente nelle prime settimane di settembre per parlare delle questione».