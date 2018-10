Maldini avvisa: «Inter, partiamo alla pari. Paquetà fa sognare, Higuain e Ibra campioni»

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato del club rossonero, di Paquetà, della sua avventura dietro la scrivania

Prosegue il Festival dello Sport. Da Trento arrivano nuove dichiarazioni di Paolo Maldini che, dopo aver parlato di Gattuso, del suo addio al calcio e del suo non-rapporto con Galliani, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, del nuovo Milan che sta nascendo e del suo ruolo: «Voglio che il Milan torni protagonista in Italia e in Europa. Voglio restituire tradizione e senso di appartenenza, cosa su cui abbiamo iniziato a lavorare anche nelle giovanili. Credo nel fatto che si possa raggiungere un obiettivo fondamentale come la Champions. Che è imprescindibile e reputo un traguardo realistico. Ho sempre pensato che sarebbe stato bello ricominciare col Milan e questa opportunità credo sia stata ciò che di più vicino c’è al momento perfetto. E’ tutto molto bello, rifarei la scelta. La strada imboccata è quella giusta».

Maldini ha elogiato Leonardo («siamo complementari, dividiamo l’area sportiva, il mercato, l’ufficio e indichiamo la linea progettuale»), Berlusconi («visionario»), ha parlato degli avversari più forti mai affrontati («Maradona sopra tutti gli altri, Platini, Ro­naldo il Fenomeno e Totti fra gli italiani») e ha poi parlato del derby: «L’importante sarà giocare per vincere e comunque non perde­re per restare agganciati a quel treno. Con l’Inter partiamo alla pari». Chiosa finale su Higuain, Ibrahimovic e Paquetà: «Gonzalo è un campione vero. Ha alzato il livello della squadra non solo con i gol ma anche col suo modo di allenarsi. Lucas ha talento, non è ancora formato al 100%, ma è un giocatore che può far sogna­re. Ibrahimovic rischia di essere ingombrante per lo spogliatoio? Io non credo ai giocatori ingombranti. Comunque si gestiscono con società forti, e noi lo siamo. Lui è stata un’idea estiva, ma chiaramente avere dei campioni in squadra fa piacere. E Zlatan ha personalità ed è un campione».

