Maldini sul Milan: «Società? Io un’idea me la sono fatta»

L’ex difensore del Milan, Paolo Maldini, ha parlato della crisi del club rossonero. Ecco le parole dell’ex calciatore

«Un’idea me la sono già fatta» dice Paolo Maldini in riferimento alla situazione attuale del Milan, a margine della premiazione presso il palazzo della Regione Lombardia per il premio “Rosa Camuna 2018”. L’ex difensore rossonero ha parlato del momento negativo del Milan che potrebbe essere escluso dalle coppe europee: «Ci sono sempre alti e bassi, nella vita come nello sport ed in qualsiasi campo. Conta aver presente come si è arrivati al successo in passato perché a volte c’è bisogno di ripartire cambiando le cose».

Prosegue Maldini: «Questo è un momento di difficoltà ma staremo a vedere. Le difficoltà del Milan a livello societario? Io un’idea me la sono già fatta però direi che a questo punto è meglio aspettare gli eventi, dopo vedremo». L’ex difensore rossonero, contattato all’inizio della nuova avventura di Yonghong Li al Milan (l’ex calciatore, in sostanza, rifiutò perché non ritenne soddisfacente la proposta, non voleva passare da parafulmine), ha anche parlato dell’assegnazione del premio: «Sono stato premiato due volte con l’Ambrogino d’Oro e questo è il premio della Regione. Sono orgoglioso di essere lombardo e mi riconosco nelle parole che sono state detto sul popolo lombardo».