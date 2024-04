Malore N’Dicka, De Rossi esce dall’ospedale: «Sta bene»

Malore N’Dicka: tac in corso per il nigeriano, ma sembrerebbe da escludere l’infarto, intanto De Rossi ha lasciato l’ospedale

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Evan N’Dicka. Come riportato da Sky Sport, il difensore della Roma si sta sottoponendo ad una tac, che sembrerebbe escludere l’infarto.

Intanto il tecnico Daniele De Rossi ha lasciato l’ospedale per raggiungere la squadra sul pullman. Ai giornalisti presenti, che chiedevano notizie, ha risposto con un rapido: «Sta bene, sta bene». La Roma nel frattempo ha rilasciato un nuovo comunicato

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan! 💪#ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

