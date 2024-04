N’Dicka, Bassetti contro i no-vax: «Soliti chiacchieroni senza competenze»

Le parole di Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive, sulle dichiarazioni dei no-vax dopo il malore di N’Dicka

Dopo il malore subito da Evan N’Dicka in Udinese-Roma molti no-vax sui social hanno indicato le vaccinazioni come fattore scatenante. A questo riguardo ha parlato il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Di seguito le sue parole.

«Anche ieri e oggi i soliti chiacchieroni senza alcuna competenza scientifica e soprattutto senza conoscere i referti medici si sono interessati al caso del giocatore della Roma, Ndicka, per addurre i soliti sospetti sui vaccini. Questi continui attacchi ai vaccini fanno molto male prima di tutto al popolo e alla salute pubblica. Ricordo a chi lo volesse dimenticare che nel calcio italiano sono sempre successi eventi simili, da Manfredonia a Morosini per passare da Curi e Astori, solo per citarne alcuni».