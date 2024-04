Malore Ndicka, sospesa Udinese-Roma: le condizioni

Le condizioni di Evan Ndicka, difensore centrale della Roma, dopo il malore avvertito contro l’Udinese. I dettagli

Attimi di paura in Udinese-Roma, interrotta per qualche minuto per le condizioni di Evan Ndicka. Il difensore è stato infatti vittima di un malore, accasciandosi a terra durante la partita.

Ndicka è poi stato portato via in barella, ma era cosciente. Dopo aver parlato con i due allenatori e la panchina, l’arbitro ha deciso di sospendere definitivamente la partita. Le due squadre dovranno recuperare i 20 minuti finali, sul risultato di 1-1, nelle prossime settimane.