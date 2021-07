Mamma Jorginho: «Voleva il Brasile, ora vince con l’Italia»

La mamma di Jorginho ha parlato del figlio, protagonista con l’Italia all’Europeo e snobbato in passato dal Brasile

Maria Tereza, mamma di Jorginho, è stata intervistata da globoesporte.com e ha parlato della scelta del figlio di giocare per l’Italia.

«Aveva parlato con la nazionale brasiliana. Gli hanno chiesto di aspettare, ma avrebbe aspettato fino a quando? La carriera di calciatore è breve. Ha detto che il Brasile gli chiedeva di aspettare, ma la nazionale italiana lo chiamava. Avrebbe voluto (giocare per il Brasile, ndr.), ma non era colpa sua. Quando aveva iniziato a giocare nelle scuole calcio, pensavo, con cuore di madre, che se ne sarebbe andato via da me. Ma immaginavo che fosse a San Paolo, a Rio, a Rio Grande do Sul, non così lontano e dall’altra parte dell’oceano. C’è un film nella tua testa, tutto il sacrificio, la disciplina, il focus sul calcio. Lui ha dovuto fare molti sacrifici per raccogliere i frutti oggi. Niente è stato gratis per mio figlio».