Messaggio criptico dalla signora Maria Dolores dos Santos Aveiro. Mamma Ronaldo: il messaggio che fa sognare i tifosi della Juve?

«E’ tutto pronto per domani mattina». Questo il messaggio della mamma di Cristiano Ronaldo, la signora Maria Dolores dos Santos Aveiro. Anche la signora ha un account social ufficiale e ha tantissimi follower. CR7, seguito dalla Juventus, è molto legato alla sua famiglia e in particolare alla figura della mamma. Il messaggio della signora Aveiro è criptico, potrebbe voler dire tutto o potrebbe non voler dire proprio niente.

Nel calciomercato ai tempi dei social e in giorni fatidici come questi in cui le notizie si susseguono, vi riportiamo anche il messaggio della mamma di CR7. Tantissime le voci sul futuro del giocatore portoghese a Torino. Qualcuno lo avrebbe avvistato anche nel capoluogo piemontese, insieme a Jorge Mendes, voci non confermate. Intanto la Juve continua a sognare CR7: queste voci, invece, sono più che confermate!