ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mamma Ronaldo allo stadio per tifare Sporting contro Guardiola. Cristiano impegnato intanto in Premier col Brighton

C’è anche Dolores, mamma di Cristiano Ronaldo, allo stadio Alvalade di Lisbona per fare il tifo per lo Sporting Lisbona impegnato in casa contro il Manchester City. Una sorta di ‘derby’ per lei, visto che il figlio gioca col Manchester United.

E l’ex Juve? Giocherà praticamente in contemporanea in Premier League contro il Brighton. Ma sua madre, stasera, penserò solo allo Sporting…