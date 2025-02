Manchester City, Rodri sull'infortunio al crociato: «Mi sento molto bene. Non sento instabilità al ginocchio, sul rientro in campo...»

Il centrocampista spagnolo del Manchester City ha parlato del grave infortunio subito a settembre e del possibile rientro in campo. Le parole del giocatore.

Il centrocampista spagnolo del Manchester City e vincitore del Pallone d’Oro 2024 è ai box dopo il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro subito contro l’Arsenal lo scorso settembre. L’obiettivo di Rodri è quello di tornare in campo prima del termine della stagione, per poter prendere parte al Mondiale per Club.

Il centrocampista spagnolo si è recato negli Stati Uniti in occasione del Super Bowl a New Orleans e nel corso del suo viaggio, Rodri ha raccontato ai canali ufficiali del club inglese come sta procedendo il percorso di recupero. A seguire le parole del giocatore.

STATO DI FORMA – «Mi sento molto bene. Nella mia testa, tutto va bene. Non sento instabilità al ginocchio. Devo recuperare la forza nei quadricipiti e in tutto il resto, questa è la cosa più importante. Una cosa è quello che pensi e un’altra è quello che fa il corpo, quindi bisogna assicurarsi che si connettano di nuovo. Però mi sento bene, in questi momenti cerco di essere positivo e magari fare tutte le cose a cui non sei abituato, come venire qui (negli USA, ndr). Sto passando del tempo con la mia famiglia e lavorando su alcune parti del mio corpo per tornare più forte».