Manchester City-Al Hilal, dieci parate e un eroe al 112°: così Inzaghi ha firmato l’impresa dell’anno. Ecco cosa scrivono in Arabia

Al Hilal, tutto sull’impresa firmata dalla squadra di Simone Inzaghi contro la corazzata di Pep Guardiola. I dettagli in merito

Una «vittoria a sorpresa» che riscrive la storia del Mondiale per Club. Così il portale Arab News celebra l’incredibile successo dell’Al-Hilal, che nella notte di Orlando ha eliminato il Manchester City al termine di una partita epica, conclusasi 4-3 dopo i tempi supplementari. L’eroe della serata è il brasiliano Marcos Leonardo, autore della doppietta decisiva, con il gol qualificazione siglato al 112° minuto.

Secondo la cronaca del media saudita, la partita è stata un’altalena di emozioni. Nonostante un primo tempo dominato dal City, passato in vantaggio con un gol contestato di Bernardo Silva, l’Al-Hilal è rimasto a galla grazie alle «10 parate» del suo portiere, Yassine Bounou, definito fondamentale per il risultato. Nella ripresa, la squadra saudita dell’ex Inter ha ribaltato il risultato in soli sette minuti, prima con il colpo di testa di Marcos Leonardo e poi con una fuga solitaria di Malcom.

Dopo il pareggio di Haaland, la sfida si è trascinata ai supplementari, dove è successo di tutto. Kalidou Koulibaly, con un colpo di testa su corner, ha riportato avanti l’Al-Hilal, prima di un nuovo pareggio del City firmato da Foden. Ma al 112′ è arrivato il gol decisivo: su un colpo di testa di Milinkovic-Savic respinto da Ederson, Marcos Leonardo si è avventato sul pallone e lo ha spinto in rete a porta sguarnita, mandando la «squadra saudita ai quarti di finale».

L’Al-Hilal affronterà ora il Fluminense in un quarto di finale che si preannuncia spettacolare.

Il grande eroe della nottata non è un nome nuovo. Yassine Bounou, portiere marocchino classe 1991, ha costruito una carriera parando i tiri decisivi. Le sue 10 parate contro il City sono solo l’ultimo capitolo. A Siviglia è diventato una leggenda vincendo due Europa League da protagonista assoluto, specialmente nella finale del 2023 contro la Roma, decisa ai rigori. Ma l’impresa che lo ha consacrato al mondo è il Mondiale 2022 in Qatar: con il suo Marocco ha raggiunto una storica semifinale, diventando un’icona nazionale dopo aver ipnotizzato la Spagna parando due rigori agli ottavi. Stavolta la “lotteria” dei penalty è stata evitata a pochi minuti, ma lui ha trovato il modo di farsi valere prima della sua “specialità”.