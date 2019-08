Manchester City, Guardiola: «Cancelo? Per ora non gioca» – VIDEO

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha risposto a chi gli chiedeva se Joao Cancelo avrebbe giocato contro il West Ham

Joao Cancelo dal primo minuto? Non per Pep Guardiola che anzi sottolinea che per un paio di partite il portoghese non vedrà il campo. Domani i campioni in carica scenderanno in campo contro il West Ham ed esordiranno nella Premier League 2019/2020.

Pep Guardiola parla così in conferenza stampa dell’impiego del portoghese, fortemente voluto dal tecnico catalano, e della concorrenza che dovrà affrontare con Walker.