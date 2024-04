Guardiola su Haaland: «Ecco qual è il suo obiettivo al Manchester»

L’allenatore del Manchester City Guardiola ha voluto parlare del suo centravanti Haaland, esponendo la sua opinione

In conferenza stampa l’allenatore del Manchester City Guardiola ha voluto parlare così di Haaland, e sui suoi obiettivi.

«Gioca più minuti, impara cosa devi fare. L’obiettivo non è vincere il Pallone d’Oro, l’obiettivo è vincere Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e lui ce l’ha fatta. Senza di lui non sarebbe possibile. Nessuna possibilità, impossibile. Per noi è un giocatore fondamentale»