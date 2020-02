Manchester City, Guardiola via? Pochettino in pole per sostituirlo

Se Pep Guardiola dovesse abbandonare il Manchester City, Maurizio Pochettino sarebbe pronto a raccoglierne l’eredità

La stangata della UEFA sul Manchester City rischia di pesare come un macigno sul futuro di molti giocatori e su quello di Pep Guardiola. Il manager catalano è ambito da moltissimi big club europei e a fine stagione potrebbe anche fare le valigie.

Come riportato da The Sun, c’è un tecnico che sarebbe già in pole position per raccogliere la sua eredità al City: Mauricio Pochettino. L’argentino, esonerato dal Tottenham nel 2019, è accostato con sempre maggiore forza a quello dei Citizens.