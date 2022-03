Manchester United, Cavani via a zero: il futuro del Matador

Il futuro di Cavani è lontano da Manchester per la prossima stagione. La sua avventura allo United è al capolinea e a giugno andrà via a zero

Edison Cavani lascerà il Manchester United. Il suo futuro è deciso e andrà via a zero. Avventura al capolinea per il Matador in Inghilterra che ora studia una nuova esperienza.

La Liga è l’idea dell’attaccante ex Napoli, che vorrebbe provare l’esperienza spagnola, ma anche club sudamericani si sono fatti avanti. Lo riporta Fabrizio Romano.