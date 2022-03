Manchester United, dall’Inghilterra rilanciano: Mata prossimo allenatore

Il Manchester United starebbe pensando ad un cambio in panchina in estate. L’ultima idea è affidare il club a Mata

Come riportato dal Sun, Ralf Rangnick potrebbe fare un passo indietro e lasciare la panchina del Manchester United al termine della stagione. L’ultima idea del club per sostituirlo sarebbe quella di affidare la panchina a Juan Mata, ormai in procinto di appendere gli scarpini al chiodo.

Lo spagnolo viene descritto come una guida per i compagni più giovani ed un esempio che lo spogliatoio segue con attenzione. Da qui la clamorosa idea di lanciarlo nel ruolo di allenatore.