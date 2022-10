Manchester United, Fernandes: «Non ripeteremo gli errori del derby»

Brunoe Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha parlato alla vigilia del match contro l’Omonia Nicosia

Bruno Fernandes ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra Manchester United e Omonia Nicosia.

LE PAROLE – «Siamo tutti delusi per il risultato del derby. Indossare questa maglia è una responsabilità enorme, c’è tanta strada da fare ma sappiamo qual è l’obiettivo. Sappiamo cosa vuole il tecnico da noi come squadra, da domani dobbiamo tornare a vincere. Non possiamo pensare ad altre partite, non esiste. Dobbiamo solo vincere contro tutti. Abbiamo capito i nostri errori nella gara con il City e non dobbiamo ripeterli».