Manchester United, il club pensa in grande: avanza la candidatura di Luis Enrique

Il Manchester United starebbe pensando di affidare a Luis Enrique il ruolo di allenatore nella prossima stagione

Il Manchester United pensa già alla prossima stagione e a chi far sedere sulla panchina di Old Trafford per tornare ai fasti di un tempo. Lo spogliatoio chiederebbe a gran voce l’arrivo di Mauricio Pochettino, ma la dirigenza avrebbe altri programmi.

Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, negli uffici dello United starebbe avanzando di prepotenza la candidatura di Luis Enrique, scelta che sarebbe gradita anche a Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo dovrebbe però liberarsi anzitempo dall’incarico di c.t. della Spagna.