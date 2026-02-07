Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andata

Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Com’è andata la sfida di Premier

L’effetto Michael Carrick continua a trasformare l’Old Trafford in un fortino inespugnabile. Il Manchester United conquista la quarta vittoria consecutiva, superando per 2-0 il Tottenham in una sfida segnata dall’inferiorità numerica degli ospiti. La partita si è messa in discesa per i padroni di casa al 29′, quando il difensore argentino Cristian Romero è stato espulso, lasciando gli Spurs in dieci uomini per oltre un’ora. A capitalizzare il vantaggio sono stati Bryan Mbeumo, l’esterno offensivo che ha sbloccato il match al 38′, e il capitano Bruno Fernandes, che ha chiuso i conti all’81’ con la solita freddezza.

Un calendario da brividi superato di slancio

Dall’avvento in panchina dell’ex centrocampista inglese, la musica è cambiata radicalmente. I Red Devils non hanno solo vinto, ma hanno convinto contro avversari di altissimo coefficiente di difficoltà. Il filotto di successi comprende il derby contro il Manchester City, il trionfo all’Emirates contro l’Arsenal capolista e la vittoria al cardiopalma contro il Fulham (arrivata al 94′ dopo il pari dei Cottagers al 91′). Quella contro i londinesi è stata anche la rivincita della recente finale di Europa League, vinta proprio dal Tottenham contro lo United.

La dinastia Fletcher e la scommessa del barbiere

La serata ha regalato anche un momento amarcord: al 92′ ha fatto il suo esordio Tyler Fletcher, centrocampista 18enne e figlio d’arte. Suo padre, Darren Fletcher, è stato compagno di squadra di Carrick e traghettatore del club nelle sfide contro Burnley e Brighton dopo l’esonero del tecnico portoghese Ruben Amorim.

Ora l’attenzione si sposta a mercoledì, quando lo United affronterà il West Ham a Londra. In ballo non ci sono solo i tre punti, ma la chioma di Frank Ilett. Il popolare tifoso, diventato virale sui social, non taglia i capelli da 493 giorni: ha giurato di non farlo finché la squadra non avesse vinto 5 gare di fila. Il barbiere è già avvisato.