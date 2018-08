Juventus-Manchester United: Ronaldo e Pogba contro il proprio passato

La Juventus si ritroverà nello stesso girone di Champions League del Manchester United.Un ritorno al passato sia per Paul Pogba che per Cristiano Ronaldo

Ieri si è svolto il sorteggio della fase a gironi di Champions League a Monaco. La Juventus non è stata tra le più fortunate, dato che dalle urne sono uscite Manchester United, Valencia e Young Boys. I bianconeri, tra le squadre di prima fascia, hanno pescato, difatti, due tra le più temibili società tra quelle di seconda e di terza, anche se per quanto riguarda quest’ultima poteva andare peggio. Nell’urna contenente la terza fascia, difatti, c’erano anche Liverpool, Lione e Monaco, avversari sulla carta più complicati della società spagnola. Il club più ostile da affrontare nel girone per la Juventus è sicuramente il Manchester United di Josè Mourinho. Nonostante l’avvio di stagione deludente da parte dei Red Devils, difatti, nella formazione inglese ci sono tantissimi campioni che possono dar fastidio.

Uno di questi è l’ex bianconero Paul Pogba passato al Manchester United, durante la scorsa estate, per la cifra record di 110 milioni di euro. Il vero grande ex della doppia sfida sarà, però, Cristiano Ronaldo. CR7 ha difatti lasciato i Red Devils per approdare al Real Madrid nel 2009 per 90 milioni di euro. Durante quest’ultima sessione di calciomercato, per entrambi i giocatori si era parlato di ritorno al passato anche se poi CR7 è arrivato a Torino e Pogba è rimasto alla corte di Mourinho. Entrambi, però, in occasioni delle due sfide di Champions League, in programma il 23 ottobre e il 7 novembre, rimetteranno piede negli stadi delle società che li hanno lanciati nel grande calcio, il calcio dei grandi campioni.