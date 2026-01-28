Manchester United Manchester City continua a generare polemica in Premier! Un episodio sta scuotendo tutti, parlano i diretti interessati…Cos’è successo

Manchester United Manchester City, polemica per un episodio che sta ancora facendo rumore in Inghilterra. Ecco cos’è successo

Il derby di Manchester, vinto 2-0 dallo United all’Old Trafford all’inizio del mese, continua a generare polemiche a distanza di settimane. Al centro del dibattito c’è l’intervento duro del difensore dei Red Devils, Diogo Dalot, sull’ala del City, Jeremy Doku. L’arbitro Anthony Taylor ha sanzionato il fallo alto con un cartellino giallo, una decisione confermata dal VAR Craig Pawson e successivamente difesa dal capo degli arbitri Howard Webb, ma che ha lasciato i due protagonisti su fronti diametralmente opposti.

Diogo Dalot, intervenendo nel weekend a BBC Radio Five Live, si è detto “davvero tranquillo” riguardo all’episodio, difendendo la scelta del direttore di gara. “Secondo me, ha preso la decisione giusta perché non c’era grande intensità nel contrasto“, ha dichiarato il terzino portoghese. Dalot ha poi ribadito il suo stile di gioco: “Non ho paura di essere aggressivo… Finché indosserò questa maglia, non mi nasconderò e non farò la vittima“.

Di tutt’altro avviso Jeremy Doku, sostenuto anche dal suo allenatore Pep Guardiola che aveva chiesto a gran voce il rosso. L’attaccante belga, pur non attaccando direttamente l’arbitraggio (“è responsabilità loro decidere se è giallo o rosso“), ha fatto capire chiaramente il suo disappunto. Il colpo subito è stato doloroso e gli ha impedito di giocare la successiva trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt.

“Sapete come la penso. Potevo rimanere fuori per molto tempo. Grazie al Signore non mi sono fatto male gravemente e ora posso giocare“, ha detto Doku questa settimana, sottolineando poi la sua onestà in campo per respingere ogni accusa di sceneggiata: “Conoscendo me stesso e il mio carattere, so di non essere un simulatore. Se cado a terra, è probabilmente perché è successo qualcosa“. Nonostante le proteste del City, la valutazione ufficiale del VAR è stata che il fallo mancava di “forza eccessiva”, giustificando la semplice ammonizione.

