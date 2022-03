Manchester United, Pogba verso l’addio? «Negli ultimi anni qui non ho vinto nulla»

Paul Pogba ha parlato così del suo futuro. In estate il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United

Intervistato da Telefoot, Paul Pogba ha parlato così del suo futuro. Le dichiarazioni del centrocampista del Manchester United.

FUTURO – «Non ho ancora deciso nulla sul mio futuro, niente è già stato stabilito. Posso decidere domani, come posso decidere a mercato aperto. Per ora voglio finire bene la stagione. Io voglio vincere titoli, voglio giocare per qualcosa. Negli ultimi anni non abbiamo vinto nulla».