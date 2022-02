Manchester United, Rangnick: «Il nostro obiettivo è il quarto posto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa della situazione della sua squadra

In conferenza stampa, Ralf Rangnick ha così parlato degli obiettivi del Manchester United.

DICHIARAZIONI – «Arrivare quarti in campionato è quel che lo United deve volere. È il nostro obiettivo massimo. Non c’è altro, forse andare avanti in Champions che comunque non è facile. In campionato l’obiettivo è arrivare quarti. Per la prossima stagione, so cosa ci vuole dopo un po’ che sono qui ma non è il momento di discutere su questo, ora sono concentrato su domani. Poi martedì o mercoledì sulla Champions e poi sulle prossime settimane. Concentrazione sulla squadra attuale e ottenere il massimo. Poi si può pensare al futuro».