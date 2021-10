Manchester United, Solskjaer: «Non è il momento di arrendersi»

Dopo la pesante sconfitta contro il Liverpool, Solskjaer rischia la panchina del Manchester United, ma rilancia

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, ora Solskjaer rischia la panchina del Manchester United. Su questo argomento è intervenuto dopo la partita. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Abbiamo partite importanti davanti, quindi non c’è tempo per tenere il broncio. Non c’è tempo per autocommiserarsi, dobbiamo rimanere uniti. Abbiamo fatto tanta strada insieme, non è il momento di arrendersi».