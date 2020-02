Manchester United, Solskjaer in bilico: futuro incerto per il norvegese

Il Manchester United sta riflettendo sul manager norvegese Ole Gunnar Solskjaer, in bilico per la prossima stagione

Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer è in bilico. Secondo quanto riportato da Star Sport, il norvegese potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione. I Red Devils stanno riflettendo sul futuro del tecnico, ma a quanto pare il manager non ha convinto i vertici del club. Non ci sono ancora nomi sul taccuino, ma sicuramente le due squadre di Manchester andranno incontro ad un’importante rivelazione.