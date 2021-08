Manchester United, Solskjaer su Varane: «Uno dei migliori difensori al mondo»

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha dato il benvenuto in squadraa Raphael Varane: le sue parole

Tramite un’intervista ai canali ufficiali del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha dato il benvenuto in squadra a Raphael Varane:

«Sono felice di essere riuscito ad assicurarmi uno dei migliori difensori al mondo negli ultimi 10 anni. Raphaël è un vincitore che abbiamo seguito per tanto tempo, un grande professionista. Abbiamo un ottimo reparto difensivo e lui aggiungerà le sue abilità e la sua leadership a quel gruppo. È un difensore unico, con una rara combinazione di qualità che saranno sicuramente un esempio per i nostri giocatori più giovani. Ha vinto tutto quello che c’era da vincere ma so che è ancora determinato a conquistare altri trofei, non vedo l’ora di accoglierlo in rosa».