Manchester United, 6 giornate di squalifica a Jack Fletcher per insulti omofobi. La decisione ufficiale dopo quanto successo

Manchester United, 6 giornate di squalifica a Jack Fletcher a causa di insulti omofobi. Cosa è successo e la decisione ufficiale

L’avventura sportiva di una delle promesse più cristalline del calcio d’oltremanica subisce una brusca e severa battuta d’arresto. La notizia, diffusa inizialmente dall’autorevole emittente britannica BBC, ha fatto rapidamente il giro dei media sportivi internazionali. Jack Fletcher non potrà scendere in campo per le prossime 6 partite ufficiali.

L’episodio in EFL e la decisione della FA

La pesante maxi-squalifica inflitta dalla Federcalcio inglese (FA) scaturisce dai concitati istanti vissuti al minuto 62 della sfida di EFL, culminata in una netta sconfitta per 5-2 contro il Barnsley. In quell’occasione, il giocatore era stato sanzionato con un cartellino rosso diretto, ma la reale motivazione dell’espulsione non era apparsa subito chiara. Adesso il quadro è definito: il provvedimento è scattato perché il diciottenne ha etichettato un avversario chiamandolo “gay boy”.

Le provocazioni in campo e le scuse pubbliche

Nelle motivazioni scritte allegate alla sentenza, la FA ha chiarito il contesto di forte tensione agonistica in cui è maturata l’offesa. La Federazione ha spiegato che Fletcher avrebbe rivolto il suo commento discriminatorio a un avversario che, per tutta la durata della partita, aveva continuato a fare osservazioni provocatorie su di lui e sulla sua famiglia.

Nonostante le provocazioni subite, il giovane nazionale inglese ha compreso la gravità della propria reazione ed è voluto tornare sull’episodio per cospargersi il capo di cenere: “Sono davvero dispiaciuto per la parola offensiva che ho usato nella foga del momento” – ha ammesso Fletcher – “Capisco perfettamente che un linguaggio del genere è inaccettabile e mi sono scusato immediatamente dopo la partita“.

Multe, rieducazione e i primi passi in Premier League

A confermare la politica di tolleranza zero della FA contro ogni forma di discriminazione, la sanzione non si limita allo stop sul campo. Per il classe 2007 è scattata anche una multa di 1.500 sterline e l’obbligo tassativo di frequentare un programma educativo riabilitativo faccia a faccia.

Si tratta di una spiacevole macchia che frena temporaneamente la sua rapida ascesa nel calcio dei grandi. Nella sua avventura con la maglia dello United, infatti, Fletcher aveva da poco assaporato il grande calcio, debuttando in Premier League contro l’Aston Villa nello scorso mese di dicembre e collezionando, ad oggi, tre presenze complessive in prima squadra.