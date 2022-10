Manchester United, Ten Hag insiste per De Jong

Ten Hag non è convinto di Eriksen e Casemiro in questo avvio di stagione e continua a spingere la dirigenza per De Jong

Ten Hag non è convinto di Casemiro e Eriksen per quanto riguarda la qualità della manovra del Manchester United. Per questo motivo, non riuscendo ad adattare il danese e avendo l’ex Real Madrid caratteristiche completamente diverse a quelle richieste, il tecnico dei Red Devils continua a chieder De Jong.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la volontà dell’allenatore olandese sarebbe di ricongiungersi al suo ex calciatore ai tempi dell’Ajax già a gennaio.