Manchester United, solo un pari col West Ham: sfuma il taglio di capelli promesso al tifoso Frank Ilett

Il percorso impeccabile di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United si è interrotto con l’1-1 contro il West Ham, ma il gol di Benjamin Sesko al 96’ ha permesso ai Red Devils di mantenere viva la loro striscia di imbattibilità. La sfida, particolarmente sentita per Carrick contro la squadra del suo cuore, ha visto gli uomini di Nuno Espírito Santo imporre un piano tattico efficace, capace di soffocare lo United. Nel secondo tempo Tomas Soucek ha portato in vantaggio gli Hammers, capitalizzando un cross di Bowen.

Sul gol subito, le responsabilità principali sono ricadute su Luke Shaw, ma anche Lisandro Martínez e Kobbie Mainoo non sono riusciti a impedire a Soucek di colpire sul primo palo al 50’. Carrick ha reagito inserendo Sesko, e l’attaccante da 74 milioni di sterline ha ripagato la scelta segnando per la seconda volta in tre partite, trovando l’angolo alto con un colpo da vero finalizzatore.

Nel finale allo United restavano meno di due minuti per completare la rimonta e regalare al nuovo tifoso virale Frank Ilett il tanto atteso taglio di capelli, ma il pareggio ha congelato tutto. La chioma afro del supporter continuerà a crescere, così come la striscia positiva dello United, che però non è riuscito a centrare la quinta vittoria consecutiva.