Mancini, la mamma: «In sala operatoria mi chiese della vittoria degli Europei...»

Marianna Puolo, mamma di Roberto Mancini, ha parlato del ct dell’Italia in vista della semifinale di Nations League

Marianna Puolo, mamma di Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni della trasmissione “Un giorno da Pecora”

«Ho festeggiato poco perché sono stata male. Dopo la vittoria del campionato mi sono svegliata con un problema e non sono stata bene. Ora, per fortuna, invece sto meglio’. E’ stata un’estate di alti e bassi, tra vittorie calcistiche e questo problema, ora però sto bene, mi sto riprendendo con molta calma. E vi racconto un particolare. Il giorno che ero andata in sala operatoria mio figlio Roberto mi ha guardata e mi ha detto: mamma, hai capito che abbiamo vinto gli europei si o no? Te lo ricordi? Voleva capire se stavo bene ed ero in me…ma io mi ricordavo tutto Nations League? Mio figlio Roberto è tranquillo e dà tranquillità a tutti. Comunque mio figlio è uno che non vuole perdere nemmeno le amichevoli, quindi…».