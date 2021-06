Mancini e le Notti Magiche: «Che bel ricordo...» - VIDEO

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa commentando la canzone si cantava all’Olimpico

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Galles. Queste le parole del ct azzurro sulla canzone si cantava allo stadio Olimpico.

«Mi ha fatto piacere, siamo tornati indietro di qualche anno in un momento straordinario. Eravamo più giovani. Per me è stato, il Mondiale del 90, coi tifosi, con l’amore per quella squadra, straordinario. Fu un peccato non vincerlo».