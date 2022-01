Mancini è sicuro: «Zaniolo potrebbe essere una grande mezzala»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto Mancini, ct della Nazionale, parla così di Nicolò Zaniolo, uno dei calciatori convocati per lo stage di Coverciano

Roberto Mancini, in conferenza stampa, ha avuto modo di parlare anche di Nicolò Zaniolo.

ZANIOLO – «Può essere una grande mezzala, anche se in Svizzera ha fatto il centravanti e ne ha il fisico. Vanno valutate molte cose. Come mezzala d’attacco può essere più forte in fase offensiva».

