Mancini in conferenza: «Balotelli in dubbio per la Francia»

Mario Balotelli non è al meglio e potrebbe saltare la sfida amichevole con la Francia a Nizza. Ecco le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Francia-Italia, amichevole di domani sera all’Allianz Riviera di Nizza. Mario Balotelli, ‘padrone di casa’, potrebbe non scendere in campo perché non è al massimo. Queste le parole del Mancio in conferenza stampa: «Sirigu giocherà dall’inizio in porta. Dovrò valutare poi gli altri calciatori, per gli altri 10 nomi bisognerà aspettare. Bonucci sta tornando dal permesso per motivi personali e dobbiamo verificare come sta: dovremo valutare lui insieme ad altri 2-3 calciatori». Il ct non teme il rischio imbarcata: «Speriamo di no, sono fiducioso e sono curioso di vedere il nostro comportamento contro una della nazionali candidate ad arrivare in fondo al Mondiale. La Francia ha un alto tasso tecnico, è una delle candidate alla vittoria finale del Mondiale e Deschamps ha fatto un ottimo lavoro».

In caso di rinuncia di Bonucci, potrebbe essere Balotelli, qualora dovesse scendere in campo, a prendere la fascia da capitano: «In Nazionale vale una regola: è capitano chi conta il maggior numero di presenze. Se Balotelli fosse il giocatore ad avere più presenze tra gli undici sarebbe il capitano. Lo striscione di San Gallo appartiene alla sfera delle cose brutte che succedono. Comunque Balotelli è in dubbio e le sue condizioni le valuteremo al meglio domani mattina». La questione della fascia è delicata perché Mario e De Sciglio hanno lo stesso numero di presenze ma l’attaccante è più ‘anziano’, il difensore ha più convocazioni e alla fine potrebbe prevalere il secondo aspetto. Poi sul futuro: «Solo chi cade in basso piò risorgere. Sono onorato di essere il commissario tecnico della Nazionale. Il ruolo ha molti vantaggi. Poi se ti piace un giocatore non devi stare a stressare il ds ma ti basta alzare il telefono e convocarlo».