Mancini ct, ci siamo: pronto un contratto ‘alla Lippi’

L’Italia verrà allenata da Roberto Mancini. Il 13 maggio l’incontro per i dettagli. Per il tecnico è pronto un contratto alla Lippi

Caduta la candidatura di Carlo Ancelotti, Roberto Mancini avanza indomito verso la panchina della Nazionale. Il Mancio, da sempre, ha espresso la sua volontà di guidare l’Italia e il suo sogno sta per realizzarsi. L’allenatore, ora allo Zenit, potrà liberarsi a fine stagione e il 13 maggio ci sarà un incontro con la Federazione per definire i dettagli dell’affare. La Federazione sarà molto attenta a non sforare il budget. Anzi: dopo lo strappo alla regola per Antonio Conte, non verranno fatti ulteriori sacrifici.

Per Mancini dunque dovrebbe arrivare un contratto ‘alla Lippi‘. Il tecnico Mondiale, nel corso della sua esperienza, ha firmato un contratto da meno di 2 milioni a stagione (1,6 milioni a stagione, Prandelli ne guadagnava 200mila in meno): lo stesso stipendio andrà nelle tasche del Mancio. La FIGC ha messo a disposizione un budget da 5 milioni ma il commissario Fabbricini non ha intenzione di usarlo tutto. Allenare la Nazionale deve essere un orgoglio e bisogna dimostrarlo anche con i fatti. Mancini dovrà fare un passo indietro e accettare un ingaggio inferiore con bonus a salire in caso di qualificazione all’Europeo.