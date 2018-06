Mancini svela la formazione di Italia-Olanda: «Balotelli? Tutti commettono degli errori»

Le parole di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, alla vigilia dell’amichevole con l’Olanda. Ecco le sue dichiarazioni

Terza amichevole in pochi giorni per l’Italia di Roberto Mancini. Il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Olanda in programma all’Allianz Stadium a Torino domani sera e ha svelato la formazione iniziale: «Perin in porta. Zappacosta e Criscito sulle fasce, Caldara e Romagnoli al centro della difesa.Poi Cristante, Jorginho, Bonaventura con Verdi, Belotti e Insigne. Modulo? Jorginho è abituato a giocare a tre. Sarà sicuramente 4-3-3. Verdi può giocare meglio dietro le punte ma ha le giuste qualità per fare l’interno di centrocampo».

Il commissario tecnico ha poi parlato, inevitabilmente, dell’uomo del momento: Mario Balotelli. Queste le sue parole: «Quanti Balotelli vorrei in Nazionale? Uno basta. Fin da quando aveva diciassette anni ha dimostrato grandi qualità. Ha buttato qualche anno ma tutti commettiamo degli errori. I ragazzi che sbagliano ci vogliono perché noi siamo li apposta per aiutarli. Per sua fortuna Mario è ancora giovane, ha ancora tanti anni per rifarsi». Poi sulla gara con la Nazionale francese: «Con la Francia l’altra sera a Nizza abbiamo preso 4 gol su errori nostri ma la sfida è stata importante per il futuro».