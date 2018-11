Mancini modesto: «Non penso alla Nazionale. Conta la vittoria non i miei gol»

Mancini, difensore dell’Atalanta, ha parlato al termine della vittoria contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Quarta vittoria consecutiva per l’Atalanta che ha battuto l’Inter per 4-1. Mancini, autore del gol del 2-1, ha parlato a DAZN dopo la gara. Ecco le sue parole: «E’ una cosa stupenda, il mio gol viene dopo. Sono al terzo gol, se vengono bene ma l’importante è vincere. Le prestazioni ci sono state ma non riuscivamo a trovare la rete, co può stare un periodo così. Eravamo tranquilli, anche con il mister, sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata la svolta ma l’Atalanta oggi ha dimostrato che è forte. Nazionale? Io faccio parte dell’Under 21 e ne vado fiero. Sarebbe bellissimo andare in Nazionale A ma resto con i piedi per terra, ho fatto ancora poche partite. Dedica? Alla mia compagna che è stata male in questi giorni, la amo da morire, e alla mia famiglia».