Udinese e Juventus a lavoro per una maxi-operazione che vede coinvolti Mandragora, Cerri e Audero: intesa vicina

Maxi-operazione di calciomercato tra Juventus e Udinese. La Vecchia Signora sta per ingaggiare Joao Cancelo e potrebbe trovare i fondi dall’Udinese. La Juve ha pescato spesso e volentieri dai friulani, versando più di 50 milioni di euro nelle casse dei Pozzo negli ultimi 7 anni. Questa volta i ruoli sembrano essersi capovolti con l’Udinese che sembra intenzionata a comprare tre giovani talenti dal club juventino. Rolando Mandragora, Emil Audero, Alberto Cerri, tre giovani di belle speranze di proprietà della Juve, sono a un passo dall’Udinese.

Mandragora è uno dei giovani più contesi. Anche il Monaco si era messo in fila, offrendo 20 milioni di euro cash alla società di Agnelli. La Juve ha tentennato ma non voleva perdere il controllo sul giovane calciatore e preferiva cederlo in Italia con la clausola di recompra. La Juve avrebbe raggiunto l’accordo con l’Udinese per un trasferimento a titolo definitivo, con la Juventus che si è garantita il diritto di recompra valido per due anni. Nella maxi-operazione dovrebbero rientrare anche Emil Audero e Alberto Cerri: la Juve chiede 22 milioni di euro per entrambi. Juve e Udinese a lavoro: pronta una tripla operazione di mercato a tinte bianconere.