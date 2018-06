Marcello Carli e Fabio Paratici hanno avuto un lungo colloquio nel pomeriggio di oggi a Milano: Juventus e Cagliari possono dar vita a un affare per Rolando Mandragora

A Milano è andato in scena oggi, mercoledì 6 giugno, un incontro importante di mercato. Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, si è visto con Fabio Paratici, suo omologo della Juventus. I due hanno parlato di un obiettivo in particolare, vale a dire di Rolando Mandragora. Reduce dalla retrocessione in Serie B col Crotone, è rientrato alla base alla Juventus e adesso è pronto per partire di nuovo. Il Cagliari ha drizzato le antenne e Carli ne ha approfittato per incontrare Paratici. Nel pomeriggio hanno discusso soprattutto di questa operazione e c’è ottimismo.

Lo stesso Carli ha rilasciato una stringente dichiarazione a Sky Sport mentre si allontanava dal luogo dell’incontro ed è stato piuttosto indicativo: «Mandragora è un bel giocatore, ci piace». Nel mercato non bisogna mai dire mai, ma comunque sembra che la trattativa sia nata sotto una buona stella. Mandragora ha fatto la sua prima stagione in Serie A da titolare e anche a Cagliari troverebbe continuità. Da pochi giorni ha pure esordito in Nazionale e viene visto come uno dei maggiori talenti del nostro calcio. Non è da sottovalutare neppure l’interesse del Genoa.