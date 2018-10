Il bivio di Mandzukic: quale futuro? Ecco quando arriverà la decisione

Mario Mandzukic potrebbe rinnovare con la Juventus ma è a un bivio: senza prolungamento potrebbe andare via

Cosa farà Mario Mandzukic nella prossima stagione? Difficile dirlo. Il contratto dice Juve ma il giocatore, senza prolungamento, potrebbe anche andare via. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, il giocatore croato era pronto a lasciare la Juventus già la scorsa estate ma dopo un colloquio con Max Allegri decise di rimanere. Tra qualche mese potrebbe ripetersi lo stesso scenario con il giocatore che ora si vuole concentrare solo sul campo e solo a fine stagione deciderà il suo futuro.

Mandzukic infatti potrebbe anche andare via. L’attaccante croato è a un bivio della sua carriera, ma almeno per questa stagione non ha intenzione di decidere. Il contratto scadrà nel 2020 e sta trattando il rinnovo con la Vecchia Signora ma in caso di mancato accordo potrebbe arrivare l’addio. Marione, idolo dei tifosi dei bianconeri, riflette sul suo futuro. Il centravanti nomade, mai più di 2 anni nella stessa squadra (ad eccezione di Dinamo Zagabria e Juventus), potrebbe cambiare aria al termine della sua quarta annata in bianconero. Ogni decisione dunque è rinviata a fine stagione. Mario di fronte a un bivio: rinnovo o addio, tra pochi mesi la verità.