Juve, Allegri e i Fantastici 4 per lo Scudetto

La Juventus rincorre il settimo Scudetto consecutivo. Massimiliano Allegri è pronto a puntare su Higuain, Mandzukic, Dybala e Douglas Costa

Cancellare la beffa di Madrid è la parola d’ordine in casa Juventus. Il club bianconero cerca ‘vendetta’ in campionato e proverà ad annientare la Sampdoria nel prossimo turno di campionato. Lo scontro diretto con il Napoli è a sole due partite: dopo la gara con i doriani, sarà la volta del Crotone nel turno infrasettimanale, poi si parlerà solo della sfida Scudetto tra la Juve e il Napoli. I bianconeri sperano di presentarsi alla sfida con il +4 attuale ma sperano in uno sgambetto di Milan o Udinese per incrementare il vantaggio.

Massimiliano Allegri potrà contare sui Fantastici 4 per lanciare l’assalto definitivo al settimo Scudetto consecutivo, un’impresa mai riuscita a nessuno in Italia e a pochissimi in Europa. Douglas Costa, Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain sono tutti a disposizione di Max Allegri e sono pronti a scendere in campo dal 1′ minuto contro la Sampdoria. Federico Bernardeschi è in ripresa, Juan Cuadrado è l’arma in più da sfruttare a partita in corso. La Juve lancia l’assalto allo Scudetto puntando sugli uomini di maggiore qualità. La Juve tornerà al 4-2-3-1 per dimenticare Madrid e per azzannare il settimo titolo consecutivo. Il Napoli e le altre sono avvisate!