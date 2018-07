Lo United su Mandzukic: ipotesi scambio con la Juve?

Il Manchester United pensa a Mario Mandzukic per rinforzare l’attacco. I Red Devils pensano a uno scambio con Darmian alla Juve

Mario Mandzukic è finito nella lista della spesa di Josè Mourinho. Il Manchester United cerca un nuovo attaccante e Mou, memore dei risultati ottenuti con Samuel Eto’o all’Inter, sta pensando di presentare un’offerta alla Juventus per il calciatore croato. Marione non ha manifestato l’intenzione di andare via ed è felice in bianconero. Inizialmente sembrava potesse partire ma, al momento, i sentori dicono il contrario. Un’offerta dello United però potrebbe anche far cambiare idea al giocatore bianconero.

Il Manchester United starebbe pensando a uno scambio con la Juventus. I bianconeri hanno manifestato il proprio interesse per Matteo Darmian, terzino classe ’89 legato da un solo anno di contratto, e potrebbero puntare sul laterale soprattutto in caso di addio di Alex Sandro, altro elemento cercato dai Red Devils. Gli inglesi avrebbero proposto alla Juventus uno scambio tra Mario Mandzukic e Matteo Darmian. Un affare difficile perché bisognerà trovare un accordo sulle valutazioni dei due calciatori, aspetto che ha frenato l’affare: la Juve valuta Darmian 12 milioni di euro al massimo, i Red Devils chiedono 20 milioni di euro. Se ne riparlerà a breve.