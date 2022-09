Mangia si difende: «Condotte diffamatorie nei miei confronti»

Devis Mangia si difende dalle accuse di molestie sessuali con un comunicato diffuso tramite i suoi legali: la nota

Devis Mangia ribatte alle accuse di molestie sessuali che stanno piovendo nei suoi confronti. Il comunicato condiviso dai legali dell’allenatore.

IL COMUNICATO – In relazione alle notizia comparse sulla stampa nazionale, è mio dovere precisare di non aver mai tenuto, né ora né in passato, condotte lesive della dignità personale o sessuale di alcuno, men che meno di un giocatore o di un altro membro della Federazione. A differenza di quanto è stato diffuso dai media, questo tipo di comportamenti non mi sono neppure stati contestati dalla Federazione stessa. Si tratta di notizie infondate e false, gravemente lesive della mia dignità personale e della mia reputazione professionale e diffido chiunque a proseguire nella pubblicazione o nella diffusione delle stesse. In caso contrario, mi riservo di presentare querela nei confronti di ogni ulteriore condotta diffamatoria. In ogni caso, ogni ulteriore comunicazione sarà concordata con la Federazione maltese, nel rispetto della correttezza del rapporto professionale in essere