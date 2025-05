Napoli, le dichiarazioni di Manna: «La vittoria contro non è scontata! Siamo tutti parte di questo ingranaggio e vogliamo arrivare allo scudetto»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato a Dazn nel pre partita del match contro il Cagliari di Nicola. Le sue dichiarazioni



MANNA – «(Saluto a Marotta in collegamento n.d.r.) Basta girarsi per capire cosa si prova in questa città, siamo tutti parte di questo ingranaggio e vogliamo arrivare allo scudetto. Ci manca un pezzettino per arrivarci e dobbiamo provare orgoglio e oggi dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. La squadra ha dato tutto quello che aveva quest’anno! Bisogna essere lucidi per affrontare queste annate, abbiamo lavorato bene d’estate e siamo stati sfortuntati a gennaio. De Bruyne ci piace ma non parliamo di mercato ora; non siamo i soli ai quali piace perché è un grande giocatore. E’ stata una notte intensa e ho preso qualcosa a per dormire, dobbiamo goderci questa gironate e fare un partita vera: la vittoria non è scontata. Abbiamo dimostrato di avere gli attributi e vogliamo riuscirci».

