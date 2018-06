Il Chelsea spaventa la Roma: i Blues vogliono pagare la clausola di Manolas

Il difensore della Roma, Kostas Manolas, può andare al Chelsea. I Blues sarebbero pronti a pagare la clausola

Il Real Madrid fa sul serio per Alisson ma il portiere brasiliano non è l’unico calciatore importante pronto a fare i bagagli. Il portiere classe ’92 è richiesto dai Blancos e potrebbe andare via in caso di offerta fuori mercato (potrebbe diventare il portiere più pagato della storia del calcio, superando così il record di Gigi Buffon del 2001 di circa 55 milioni di euro) ma a partire potrebbe essere anche Kostas Manolas. Nel contratto del difensore greco vi è una clausola rescissoria da 38 milioni di euro e se qualcuno decidesse di pagarla, la Roma non potrebbe opporsi.

Secondo Sportitalia, il difensore greco fa gola al Chelsea. I Blues presto annunceranno l’accordo con Maurizio Sarri e il tecnico ha fatto due nomi per la difesa: quello di Daniele Rugani della Juventus e quello di Kalidou Koulibaly del Napoli. Il difensore azzurro però non ha clausola e non è in vendita (è stata una delle condizioni dettate da Carlo Ancelotti) e l’alternativa a KK è Kostas Manolas. Il difensore ha una clausola da 38 milioni e il Chelsea può decidere di pagarla. Poi tutto passerebbe nelle mani del difensore che potrebbe anche decidere di rifiutare il trasferimento. Intanto il Chelsea fa sul serio e avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del difensore.