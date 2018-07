Per Manolas è già Juve-Roma: «Ronaldo? Vedremo chi andrà più veloce»

Il difensore greco della Roma Kostas Manolas lancia ai bianconeri: «La Juve è forte e lo è ancora di più con Ronaldo, ma poi bisogna dimostrarlo sempre sul campo»

Manolas è pronto. Il difensore greco è molto carico in vista dell’inizio del campionato e nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero, Manolas lancia la sfida alla Juventus per lo scudetto: «La Juventus ha sicuramente una grande squadra ed ancor di più con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma come sempre bisognerà dimostrarlo sul campo. Ronaldo è tra i giocatori più forti al mondo, con 5 Champions vinte e tanti palloni d’Oro. Chi è più veloce tra me e lui? Vedremo, lo faremo dire al campo». L’obiettivo, dichiarato, è quello di migliorare i piazzamenti dello scorso anno: «Siamo al secondo anno di lavoro con Di Francesco, sappiamo bene quello che vogliamo e dobbiamo fare, stiamo cercando di farlo capire anche ai nuovi arrivati. Sono arrivati dei buoni giocatori. Nonostante l’addio di un grande giocatore come Nainggolan sono convinto che possiamo fare meglio rispetto all’anno scorso».

Il suo futuro sarà giallorosso almeno fino al giugno del 2022: «Per quanto mi riguarda sono contento alla Roma e voglio restare qui fino alla scadenza del mio contratto. Spero che Alisson resti, l’anno scorso ci ha dato una grande mano d’aiuto». E la stessa cosa augura ad Alisson, il portiere brasiliano è da tempo cercato dal Real Madrid ma Manolas spera di averlo in squadra anche quest’anno: «Speriamo rimanga, è di altissimo livello, ci ha aiutato tanto quest’anno».