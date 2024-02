Verona-Salernitana, braccio di ferro per Manolas: la situazione

Duello di mercato per uno degli svincolati di lusso Manolas: il Verona e la Salernitana se lo contendono fino alla fine

Duello di mercato per uno degli svincolati di lusso Manolas: il Verona e la Salernitana se lo contendono fino alla fine.

Il Verona duella con la Salernitana per l’ex Roma e Napoli Manolas. Proposti al centrale greco 5 mesi a 400mila euro, ma Sabatini ieri sera ha rilanciato mettendo sul piatto 500mila euro più il rinnovo per altre due stagioni (a 1 milione di euro annuo) se i campani restano in serie A.