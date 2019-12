Maradona, l’argentino è alle prese con le elezioni del nuovo presidente del Boca che inciderà anche sul suo futuro

Non ci sarà nessuna trattativa da parte di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro rimarrà sulla panchina del Gimnasia solo se Pellegrino verrà eletto. Ecco le sue parole.

«Resterò in panchina solo se Pellegrino verrà eletto. Questa è la mia decisione definitiva, non tratto con nessuno. Io non sono un traditore, io non sono inglese. Io non inganno i ragazzi come fanno altri».